Команда Роберто Мартінеса здобула 6 із 6 перемог із загальним рахунком 24:0. При чому остання з них стала знаковою, пише 24 Канал.

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Історичний результат було здобуто без Роналду

У шостому турі збірна Португалії зустрічалася з міцним Люксембургом, який за останні роки значно додав у якості та претендує у групі на друге місце. проте боротьби вболівальникам побачити не вдалося. Чемпіони Європи 2016 року декласували суперника з рахунком 9:0. Ця перемога стала найрозгромнішою в історії Португалії.

Діогу Жота, Гонсалу Рамуш та Гонсалу Інасіу оформили по дублю, також забили Рікарду Орта, Жоау Фелікс та Бруну Фернандеш, який до того ж віддав 3 асисти.

Зазначимо, що історичний матч пропускав найкращий бомбардир команди Кріштіану Роналду, який є автором 123 голів у футболці збірної Португалії. Він не зіграв через перебір жовтих карток.

Попередній рекорд було встановлено 20 років тому, тоді постраждав Кувейт, пропустивши 8 голів.

Найрозгромніші перемоги збірної Португалії з футболу

1. Португалія – Люксембург - 9:0 (11 вересня 2023 року)

2-4. Португалія – Кувейт - 8:0 (19 листопада 2003 року)

2-4. Португалія – Ліхтенштейн - 8:0 (9 червня 1999 року)

2-4. Португалія – Ліхтенштейн - 8:0 (18 листопада 1994 року)

5-9. Португалія – Андорра - 7:0 (11 листопада 2020 року)

5-9. Португалія – Естонія - 7:0 (8 червня 2016 року)

5-9. Португалія – Північна Корея - 7:0 (6 червня 2010 року)

5-9. Португалія – Азербайджан - 7:0 (26 березня 1999 року)

5-9. Ліхтенштейн – Португалія - 0:7 (15 серпня 1995 року)

Завдяки цій перемозі Португалія закріпилася на першій позиції та майже гарантувала собі вихід на Євро-2024.



Турнірна таблиця групи J / інстаграм турніру

Відеоогляд матчу Португалія – Люксембург