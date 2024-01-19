Лідер другого дивізіону Німеччини забив супергол зі своєї половини поля: відео скаженого удару

Друга Бундесліга повернулась після довгої паузи та порадувала крутим першим голом. Гравець Гольштайну з Кіля вразив ворота з 58-ми метрів.

Друга німецька Бундесліга повернулась з новорічної паузи, яка тривала цілий місяць. Перший же матч нового року подарував фанатиам круті емоції.

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Лідер турнірної таблиці Гольштайн Кіль приймав аутсайдера Айнтрахт з міста Брауншвейг. Гра розпочалась із шикарного голу від господарів на 11 хвилині.

Після кутового від брауншвейгців Гольштайн вибіг у швидку контратаку. Втім нападник Стівен Скшибскі вирішив не бігти до воріт, а завдав удару зі своєї половини поля.

Відео голу Скшибскі:

М'яч пролетів 58 метрів та опинився за комірцем у кіпера Айнтрахта у воротах. Однак втримати перемогу господарі не змогли, голи Кауфманна та Філліпа подарували перемогу андердогу (1:2).

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Три очки наблизили команду з Брауншвейга до рятівної зони. Айнтрахт йде 17-им, в одному балів від Кайзерслаутерна. У свою чергу Гольштайн залишається поки першим, але за підсумками туру клуб з Кіля може обійти Санкт-Паулі.

Положення лідерів у Другій Бундеслізі: