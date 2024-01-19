Вторая немецкая Бундеслига вернулась из новогодней паузы, которая длилась целый месяц. Первый матч нового года подарил фанатиам крутые эмоции, пишет 24 канал.

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Лидер турнирной таблицы Хольштайн Киль принимал аутсайдера Айнтрахта из города Брауншвейг. Игра началась с шикарного гола от хозяев на 11-й минуте.

После углового от брауншвейгцев Хольштайн выбежал в скорую контратаку. Впрочем, нападающий Стивен Скшибски решил не бежать к воротам, а нанес удар со своей половины поля.

Видео гола Скшибски:

Мяч пролетел 58 метров и оказался за воротничком у кипера Айнтрахта в воротах. Однако удержать победу хозяева не смогли, голы Кауфманна и Филлипа подарили победу андердогу (1:2).

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Три очка приблизили команду из Брауншвейга к спасительной зоне. Айнтрахт идет 17-м, в одном балле от Кайзерслаутерна. В свою очередь, Хольштайн остается пока первым, но по итогам тура клуб из Киля может обойти Санкт-Паули.

Положение лидеров во Второй Бундеслиге: