Вторая немецкая Бундеслига вернулась из новогодней паузы, которая длилась целый месяц. Первый матч нового года подарил фанатиам крутые эмоции, пишет 24 канал.
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Лидер турнирной таблицы Хольштайн Киль принимал аутсайдера Айнтрахта из города Брауншвейг. Игра началась с шикарного гола от хозяев на 11-й минуте.
После углового от брауншвейгцев Хольштайн выбежал в скорую контратаку. Впрочем, нападающий Стивен Скшибски решил не бежать к воротам, а нанес удар со своей половины поля.
Видео гола Скшибски:
Мяч пролетел 58 метров и оказался за воротничком у кипера Айнтрахта в воротах. Однако удержать победу хозяева не смогли, голы Кауфманна и Филлипа подарили победу андердогу (1:2).
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Три очка приблизили команду из Брауншвейга к спасительной зоне. Айнтрахт идет 17-м, в одном балле от Кайзерслаутерна. В свою очередь, Хольштайн остается пока первым, но по итогам тура клуб из Киля может обойти Санкт-Паули.
Положение лидеров во Второй Бундеслиге:
- Хольштайн Киль – 35 очков
- Санкт-Паули – 33
- Гамбург – 31
- Фортуна Дюссельдорф – 30
- Гройтер Фюрт – 29
- Падерборн – 27
- Герта – 25