Український воротар довгий час залишався у тіні Тібо Куртуа та майже не мав ігрової практики протягом декількох років. Проте перед початком сезону-2023/2024 бельгієць отримав травму й це дало шанс Луніну продемонструвати свій рівень.

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Лунін може продовжити кар'єру в Німеччині

І 24-річний голкіпер користується ним на всі 100 відсотків. Він є лідером за багатьма статистичними показниками в Ла Лізі, має підтримку від своїх партнерів та чудову пресу в Іспанії.

Попри це, Карло Анчелотті все одно не довіряє українцю повноцінне місце в основному складі та проводить постійну ротацію з Кепою Аррісабалагою. Цим хочуть скористатися багато клубів та проявляють до українського воротаря предметний інтерес.

Головним фаворитом на підписання Луніна вважається Бетіс, також ним цікавляться Челсі, Арсенал та Селтік. Тепер же до цього списку додався один із найтитулованіших клубів світу.

Повідомляється, що до послуг українського воротаря виявляє інтерес мюнхенська Баварія. Німецький клуб шукає наступника досвідченому 37-річному Мануелю Ноєру та хоче бачити Андрія у своєму складі вже у сезоні-2024/2025.

Зазначимо, що в нинішній кампанії Андрій Лунін провів за мадридський Реал у всіх турнірів 11 матчів, у яких пропустив 7 голів та 5 раз зберіг ворота "сухими". Його контракт діє до 30 червня 2025 року.

Довідка. Наступний матч "вершкові" зіграють 18 січня проти Атлетіко, стартовий свисток пролунає о 22:30, очікується, що саме українець розпочне його у стартовому складі.