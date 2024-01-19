18-річний півзахисник Данило Кревсун підписав новий контракт із Боруссією Дортмунд. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

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Крок за кроком

Нова угода діятиме до кінця червня 2026 року. У наступному сезоні Данило підсилить команду U-23.

Данило Кревсун продовжив контракт з Боруссією Дортмунд / bvb.de

На початку року Кревсун брав участь у зимових зборах команди U-23. 18-річний футболіст навіть взяв участь у товариській грі проти представника другої Бундесліги Ганзи Росток. Дії футболіста переконали керівництво у продовженні співпраці.

Нагадаємо, що в Україні Данило займався в академії донецького Шахтаря. З початком повномасштабного вторгнення Росії змушений був виїхати до Німеччини.

Спочатку він грав за юнацьку команду Пройссена, де привернув до себе увагу селекціонерів дортмундської Боруссії U-18.

У січні 2023 року Данило перебрався в табір "чорно-жовтих". Футболіст здійснив великий прогрес у нинішньому сезоні. На його рахунку 6 голів та 2 гольові передачі у 18 матчах за Боруссію. Також Кревсун зіграв 5 поєдинків в Юнацькій лізі УЄФА.

До слова. Раніше ми повідомляли, що такого результативного півзахисника "не помітили" тренери юнацької збірної України. Будемо сподіватися, що у 2024 році Данило отримає виклик та дебютує за "синьо-жовтих".