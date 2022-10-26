Донецький Шахтар здобув важливу нічию у виїзному матчі проти шотландського Селтіка (1:1). "Гірники", як мінімум, гарантували собі єврокубкову весну в Лізі Європи. Проте цим турніром не обмежуються амбіції підопічних Йовічевіча.

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Капітан Шахтаря Тарас Степаненко розповів, на який результат сподівається команда в останньому матчі групового етапу Ліги чемпіонів проти Лейпцига.

"На початку групового етапу ніхто не думав, що ми зможемо так зіграти. Можемо заслужити цей результат, і ми маємо нагоду продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

Ми вже добре зіграли проти Лейпцига на виїзді, й зараз можемо так само зіграти в домашній грі. Ми відмінно зіграли проти Реала і зрештою побачили гол. У кожному разі – буде бій. У нас молода, сильна команда, і ми прямуватимемо до перемоги,

– сказав Степаненко.

Нагадаємо, в останньому турі у Варшаві донеччани зіграють проти Лейпцига. Німецька команда після п’яти зіграних матчів набрала 9 балів і займає друге місце у турнірній таблиці групи F.

Для того, щоб отримати путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, "гірники" повинні вигравати у РБ Лейпцига. В першому колі поєдинок між суперниками завершився впевненою перемогою підопічних Йовічевіча з рахунком 4:1.