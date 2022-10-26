Вінгер Шахтаря Михайло Мудрик став героєм поєдинку 5-го туру Ліги чемпіонів проти Селтіка (1:1). 21-річний футболіст зрівняв рахунок у матчі і був найкращим у складі "гірників".

Біографія Михайла Мудрика

Майбутня зірка українського футболу народився 5 січня 2001 року у Краснограді Харківської області. У родині Михайла ніхто не займався футболом, але він з дитинства полюбив гру мільйонів, коли вперше побачив м’яч.

Спершу батьки віддали його до Академії харківського Металіста, де він навчався по нідерланській системі, яку використовували тренери дитячої школи. Далі Мудрик здобував ази гри у Дніпрі і, нарешті, в 2016 році перейшов до Шахтаря.

Спортивна кар'єра

Дебют юнака в основній команді донеччан, яку на той час очолював португальський фахівець Паулу Фонсека, відбувся 31 жовтня 2018 року. В поєдинку 1/8 Кубка України проти Олімпіка Михайло на 61-й хвилині замінив Жуніора Мораеса. Талановитому півзахиснику тоді було лише 17 років.

Відео дебюту Мудрика

Гравець вже тоді вирізнявся філігранним швидкісним дриблінгом, але часто перетримував м’яч. Оскільки на той час конкуренція в таборі "гірників" була дуже високою, його віддали в оренду до київського Арсеналу. Саме у складі "канонірів" Мудрик дебютував у Прем’єр-лізі і, знову ж таки, у матчі проти донецького Олімпіка. За результатами сезону Арсенал знизився у класі, а Мудрик повернувся до Шахтаря, який очолював Луїш Каштру. Проте і цього разу Мудрику не вдалося закріпитися у складі "гірників".

Сезон 2020/21 Мудрик розпочав у оренді в чернігівській Десні, за яку він зіграв 11 матчів, але результативними діями не відзначався. На другу частину сезону Михайло знову повернувся до Шахтаря.

"Хрещений батько" Мудрика

По-справжньому розкрився талант Мудрика, коли донеччан очолив Роберто Де Дзербі. Саме італійський фахівець став "хрещеним батьком" Мудрика у великому футболі. Де Дзербі повірив у талант українського півзахисника і почав довіряти йому.

Якщо я не виведу його на високий рівень, вважатиму це за особисту поразку,

– говорив на початку сезону італійський фахівець.

У сезоні 2021/22 сталися визначні події в кар’єрі непересічного футболіста. Мудрик дебютував у Лізі чемпіонів, забив перший гол у Прем’єр-лізі та віддав першу результативну передачу. Саме тоді на Мудрика звернули увагу селекціонери провідних клубів Європи.

Війна завадила Мудрику продовжувати грати під керівництво Де Дзербі. У літнє міжсезоння "факс" "гірників" розривався від пропозицій: Брендфорд, Арсенал, Ліверпуль, Севілья, Рома – ось неповний перелік претендентів на головного таланта України.

Але керівники донецького клубу вирішили залишити Мудрика у складі і дати можливість зростати у майстерності під керівництвом Ігора Йовічевіча. Нинішній сезон можна назвати найкращим у кар’єрі Мудрика. Прудконогий футболіст зіграв 11 матчів, забив 6 голів, з них 3 у Лізі чемпіонів, та віддав 7 результативних передач.



Михайло Мудрик під час матчу проти Селтіка

Мудрик – головна ціль топ-клубів Європи

Схоже найближчим часом зірка українського футболу перейде до одного з європейських грандів. А його трансфер може стати рекордним в історії України.

До речі, Transfermarkt оцінює Мудрика в 15 мільйонів євро. Втім, спортивний директор Шахтаря Даріо Срна раніше заявив, що Мудрик коштує не менше 50 мільйонів євро.

Цікаві факти:

Мудрик дебютував за збірну України 1 червня 2022 року в матчі відбору до ЧС-2022 проти Шотландії (3:1).

У Прем’єр-лізі України Михайло зіграв 43 матчі, забив 5 голів та віддав 12 асистів.

25 серпня 2021 року дебютував у Лізі чемпіонів УЄФА у матчі плей-оф кваліфікації проти Монако, вийшовши на заміну замість Манора Соломона на 82-й хвилині.

Свій перший гол за Шахтар Мудрик забив 18 вересня 2021 року в матчі чемпіонату УПЛ проти Маріуполя.

3 грудня 2021 року в поєдинку проти Львова (6:1) Мудрик записав на свій рахунок чотири результативні передачі.

7 вересня 2022 року в матчі першого туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Лейпцига (1:4) відзначився дебютним голом у турнірі та зробив два асисти.

Улюблений футболіст Мудрика – бразилець Неймар.

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