Донецкий Шахтер добыл важную ничью в выездном матче против шотландского Селтика (1:1). "Горняки", как минимум, гарантировали себе еврокубковую весну в Лиге Европы. Однако этим турниром не ограничиваются амбиции подопечных Йовичевича.

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Капитан Шахтера Тарас Степаненко рассказал, на какой результат надеется команда в последнем матче группового этапа Лиги чемпионов против Лейпцига.

"В начале группового этапа никто не думал, что мы сможем так сыграть. Можем заслужить этот результат, и у нас есть возможность продолжить выступления в Лиге чемпионов.

Мы уже хорошо сыграли против Лейпцига на выезде, и сейчас можем так же сыграть в домашней игре. Мы отлично сыграли против Реала и в конечном счете увидели гол. В любом случае – будет бой. У нас молодая, сильная команда, и мы будем идти к победе,

– сказал Степаненко.

Напомним, в последнем туре в Варшаве дончане сыграют против Лейпцига. Немецкая команда после пяти сыгранных матчей набрала 9 баллов и занимает второе место в турнирной таблице группы F.

Для того, чтобы получить путевку в 1/8 финала Лиги чемпионов, "горняки" должны выигрывать у РБ Лейпцига. В первом круге поединок между соперниками завершился уверенной победой подопечных Йовичевича со счетом 4:1.