Стефан Рістовскі припинив свої виступи за національну збірну Північної Македонії. Футболіст був капітаном "червоних левів".

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Опоненти розвалюються

У стані суперників збірної України в рамках відбору до Євро-2024 продовжує панувати хаос та розбрат. Спершу, за місяць до відновлення кваліфікаційних поєдинків італійці втратили головного тренера команди Роберто Манчіні, а тепер негаразди появились і у стані Північної Македонії. Збірну "сонця" покинув капітан команди Стефан Рістовскі.

Діло в тому, що такий жест – це певний бойкот від уже колишнього захисника "червоних левів". Рістовскі не подобалось, що в команді панує надзвичайно негативна атмосфера. Головний тренер збірної відмовляється брати відповідальність за негативний результат на себе (камбек від України 2:3 та нищівна поразка від Англії 7:0) , скидуючи провину тільки на гравців, що, звичайно ж, свідчить про те, що Північна Македонія наразі не є одним колективом, де всі виступають один за одного.

Я хочу покинути збірну Північної Македонії для її ж блага. Скажу чесно. Професіональний футбол – це не просто копання м'яча по траві. Успіх приходить, коли є план, ідея, згуртованість і повага. Я завжди грав за збірну усім серцем. Люблю цю команду. Мої зусилля були марними. Я бачу, що все котиться не в ту сторону. І результати це підтверджують. У мене не найкращі стосунки з головним тренером. Ми це обговорювали, я як капітан намагався донести йому всі проблеми команди,

– сказав Рістовскі.

До речі. Рістовскі провів за збірну Північної Македонії 80 поєдинків, в яких забив 2 голи. Стефан взяв участь у дебютному для "червоних левів" Євро, яке пройшло у 2021-му році, проте тоді капітаном команди був Горан Пандев.

Нагадаємо, що збірна Північної Македонії знаходиться на 4-му місці в у відбірковій турнірній таблиці. В активі "червоних левів" тільки три бали, завдяки перемозі над Мальтою (2:1). На збірну "сонця" чекає ще один поєдинок проти українців, яка відбудеться 14-го жовтня.