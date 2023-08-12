НСК "Олімпійському" виповнилося 100 років. Згадуємо, які легендарні епізоди випали на долю столичної арени, пише 24 Канал.

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"Капсула часу"

Днем створення стадіону НСК "Олімпійський", який наразі є одним із найбільших у Європі (вміщує 70 000), прийнято вважати 12-е серпня 1923-го року. Тоді на "Червоному стадіоні імені Л. Д. Троцького", який знаходився неподалік нинішнього розташування "Олімпійського", були проведені змагання першої Олімпіади Київщини, що означало про введеня арени в експлуатацію.

Нестандартне відкриття

У тому ж році й сталася одна із визначних подій столичної арени. На так званій "церемонії відкриття" провели шахову партію. Та от найцікавіше те, що саме живі люди та навіть коні відігрували ролі шахових фігур. В якості південної і східної трибун стадіону використовувалися схили Черепанової гори, а от північну і західну – побудували з уламків будівель, засипавши їх землею. Для розміщення глядачів навколо спортивного поля були влаштовані трибуни у вигляді довгих лав, складених у 10 рядів, при цьому трибуни були розраховані на 14 000 місць.

Живі шахи / ККК

У 1924-му на стадіоні трохи розбудували футбольне поле площею 120 на 70 метрів, а навколо зовнішнього периметру поля облаштували бігові доріжки. Друге урочисте відкриття реконструйованої арени, яка отримала нову назву, а саме "Республіканський стадіон імені Хрущова", було заплановане на 22-е червня 1941-го року. Та от вранці того самого дня розпочалась німецько-радянська війна.

Варто відзначити, що під час Другої світової війни стадіон навмисно не бомбили ні радянські, ні німецькі війська, хоча поодинокі влучення таки траплялися. Тому після закінчення воєнних дій споруду не довелось відбудовувати.

Перші тріумфи

У 1961-му році тоді ще "Республіканський стадіон імені Хрущова" побачив знакову подію. Динамо вперше у тому році стало чемпіоном СРСР. Тріумф став історичним не тільки для клубу, але й для Києва, тому, звісно ж, святкування перенеслось на столичну арену України. Празникували навіть зі смолоскипами над стадіоном. Варто ще й відзначити, що у сезоні 1965/1966 у єврокубках почали брати участь команди з СРСР, зокрема, і Динамо.

На ті роки припала друга генеральна реконструкція стадіону, яка розпочалась у 1966-му. Вона передбачала спорудження другого ярусу трибун, який вперше у світовій практиці мали змонтувати на оригінальних залізобетонних двоконсольних ригелях. Після реконструкції стадіон назвали "Центральним", а сама арена стада найбільшою за місткістю трибун у СРСР та Європі. Саме тут Динамо дебютувало в єврокубках у матчі Кубка кубків проти Колрейна з Північної Ірландії, який вони розгромили 4:0 і 10:1 за сумою двох зустрічей.

Святкування киян / офіційний сайт Динамо

До речі. У 1975 році Динамо перемогло у матчі-відповіді мюнхенську Баварію у поєдинку за Суперкубок УЄФА. Сталося це саме на столичному стадіоні, який знову носив назву "Республіканський".

Олімпійські ігри

На київську арену чекала чергова реконструкція, яка сталася у 1978-1980 роках. Причиною стала підготовка до Олімпійських ігор-1980. вже тоді вимагав більше місць проведення. Торішня Олімпіада проходила у Москві, проте масштабні змагання потребували більше місця для проведення, тому й був залучений "Республіканський". На київському стадіоні провели шість матчів групового етапу та один плей-офф (НДР проти Іспанії, Алжиру та Сирії; Ірак проти Коста-Рики та Фінляндії; матч між Коста-Рикою та Фінляндією, а також чвертьфінал між НДР та Іраком).

Варто відзначити. Указом Президента України 1996-го року "Республіканський стадіон" був перейменований на сучасний лад, а саме на Національний спортивний комплекс "Олімпійський". Реформа супроводжувалась успіхами Динамо на євроарені. Зокрема, "бобри" 1999-му році зіграли 3:3 із Баварією у півфіналі Ліги чемпіонів, проте так і не змогли вийти до фіналу, що стало найвищим досягненням киян у цій першості.

Фінальна реконструкція до Євро-2012

Останніх змін уже НСК "Олімпійський" зазнав у 2008-2011 роках. Тоді Україна разом із Польщею готувалася прийняти дебютне для нашої країни Євро-2012. Проєкт реконструкції розробило німецьке архітектурне бюро GMP. За ті роки столична арена побачила чимало визначних подій. Зокрема, на церемонії відкриття в 2011-му році, яке було достатньо помпезним, виступала всесвітньо відома співачка Шакіра.

Концерт колумбійки:

До речі. Окрім Шакіри, на НСК "Олімпійському" у 2012-му році в рамках світового туру MDNA Tour виступила Мадонна, яка встановила тоді абсолютний рекорд касових зборів на концертах в Україні – 4 893 317 доларів США.

У 2011-му році перероджений "Олімпійський" прийняв і свій перший матч. Тоді це був поєдинок підготовки до Чемпіонату Європи-2012, в якому збірна України зійшлася у неймовірному матчі проти збірної Німеччини, який завершився із рахунком 3:3. Фінал Чемпіонату Європи-2012 проходив також на київській арені. Збірна Іспанії без проблем розправилась із збірною Італії (3:0) та захистила титул чемпіона Європи саме у столиці України.

Перемога Іспанії на Євро-2012 / CNN

Легендарні перемоги збірної України

У 2012-му "синьо-жовті" на самому Євро на НСК "Олімпійському" здобули перемогу над збірною Швеції (2:1), що стало першим тріумфом українців на континентальному турнірі. Уже в 2013-му році збірна України підійняла на вуха увесь світ, здолавши на толичній арені збірну Франції в рамках плей-офф до чемпіонату світу (2:0), проте, на жаль, на виїзді головна команда програла "Ле Бле".

В 2019-му "Олімпійський" побачив черговий легендарний тріумф збірної України. Тоді "синьо-жовті" виявились сильнішими за чинних чемпіонів Європи збірну Португалії (2:1), яка вийшла на поєдинок на чолі з Кріштіану Роналду. Та перемога допомогла зайняти українцям першу сходинку в кваліфікації до Євро-2020 та вийти на континентальний турнір, де "синьо-жовтим" вдалося дібратися до чвертьфіналу. У 2020-му збірна України мінімально на НСК "Олімпійському" здолала збірну Іспанії (1:0).

Перемога над Францією в 2013-му / УАФ

Емоційний фінал Ліги чемпіонів

Один із фіналів найпрестижнішого клубного турніру, який мав досить емоційний сюжет, відбувся саме на київському стадіоні у 2019-му році. У вирішальному поєдинку зустрілися Реал Мадрид та Ліверпуль. Іспанський колектив зміг здобути перемогу із рахунком 3:1. Матч запам'ятався своїми неймовірними голами, "бісіклета" Бейла, а також два фейла від Каріуса, який залишав НСК "Олімпійський" у сльозах, так само як і Мохамед Салах, якого Серхіо Рамос грубим фолом "виключив" з гри ще у дебюті матчу.

До речі. Серхіо Рамос після перемоги у фіналі набив собі татуювання із Кубком чемпіонів та надписом Київ.

Сльози Каріуса після фіналу / Ліга чемпіонів

Не тільки футбольні події

У 2019-му році на НСК "Олімпійському" сталася знакова подія для всієї України. На центральному стадіоні України відбулися передвиборчі дебати кандидатів на пост президента Петра Порошенка та Володимира Зеленського. Легендарна фраза "стадіон так стадіон" ще на довго закарбується у пам'яті багатьох українців.

Футбол після повномасштабного вторгнення

На НСК "Олімпійському" у 2022-му році відбувся перший у своєму роді матч в рамках Української-Прем'єр-ліги. Поєдинок став дебютним після повномасштабного вторгнення Росії на території нашої держави. Участь в поєдинку взяли Шахтар та Металістом 1925.

Цікаво, що перед стартовим свистком капітани донецької та харківської команд підняли над стадіоном історичний прапор, з яким українець Данило Мигаль вибіг на поле під час півфіналу Олімпіади-1976 за участі СРСР. До того ж перший символічний удар по мʼячу здійснив військовий полку "Азов" Ярослав Голик.

До речі. Наразі Динамо проводить домашні матчі УПЛ на стадіоні імені В. Лобановського, а не на НСК "Олімпійському".

Цікаві рекорди на НСК "Олімпійський"

Національний реєстр рекордів України зафіксував чимало досягнень, які були встановлені на столичному стадіоні.

Зокрема, найбільший герб створений за допомогою 3D-друку, найбільша кількість одночасних підключень WI-FI мережі одного оператора, наймасовіше кардіо-інтервальне тренування, найбільший 3D-малюнок на горизонтальній площині, найтриваліший безперервний сеанс масажу.

Також на НСК "Олімпійському" відбувся один із найяскравіших перфомансів від українських фанатів. Вболівальники організували його у матчі плей-офф до ЛЧ проти Боруссії Менхенгладбах у 2012-му році.

Перфоманс фанів "бобрів"/ Динамо Київ