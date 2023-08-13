Повідомляється, що саме Роберто Манчіні був ініціатором розриву контракту. Про своє бажання тренер заявив увечері 12 серпня.

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Ім'я нового тренера оголосять найближчими днями

Федерація футболу Італії (FIGC) розглянула заяву на звільнення та пішла назустріч тренеру. Про причини бажання Роберто піти у відставку наразі нічого невідомо.

Беручи до уваги важливі зобов’язання на матчі відбору на Євро-2024 (9 і 12 вересня з Північною Македонією та Україною), FIGC повідомить ім’я нового тренера національної збірної найближчими днями,

– йдеться в офіційній заяві федерації.

Манчіні очолив збірну Італії у 2018 році після провалу "скуадри адзурри" у відборі до ЧС-2018, де італійці у матчі плей-офф поступилися шведам. Під його керівництвом команда одразу виграла Євро-2020 (трофей, який не підкорявся збірній понад 50 років), але потім знову не пробилася у фінальну стадію ЧС-2022.

Сумарно Манчіні провів на посаді головного тренера збірної Італії 61 матч, у яких здобув 39 перемог, 13 разів зіграв унічию і зазнав 9 поразок. Протягом цього періоду італійці на чолі з Манчіні одного разу зустрічалися зі збірною України. У жовтні 2018 року в товариському матчі команди зіграли внічию 1:1.

Нагадаємо. Збірна Італії потрапила до однієї відбіркової групи до Євро-2024 разом із Україною. Наразі італійці посідають третє місце в групі, а Україна – друге. Між собою команди мають зіграти 12-го вересня о 21:45 на стадіоні "Сан-Сіро". Квитки на матч уже є в продажі. Календар ігор та таблиця тут.