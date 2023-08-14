Стефан Ристовски прекратил свои выступления за национальную сборную Северной Македонии. Футболист был капитаном "красных львов".

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Оппоненты разваливаются

В состоянии соперников сборной Украины в рамках отбора к Евро-2024 продолжает господствовать хаос и раздор. Сначала, за месяц до возобновления квалификационных поединков итальянцы потеряли главного тренера команды Роберто Манчини, а теперь проблемы возникли и в состоянии Северной Македонии. Сборную "солнца" покинул капитан команды Стефан Ристовски.

Дело в том, что такой жест – это определенный бойкот от уже бывшего защитника "красных львов". Ристовски не нравилось, что в команде царит очень негативная атмосфера. Главный тренер сборной отказывается брать ответственность за отрицательный результат на себя. камбек от Украины 2:3 и сокрушительное поражение от Англии 7:0), сбрасывая вину только на игроков, что, конечно же, свидетельствует о том, что Северная Македония пока не является одним коллективом, где все выступают друг за друга.

Я хочу покинуть сборную Северной Македонии для ее блага. Скажу честно. Профессиональный футбол – это не просто копание мяча по траве. Успех приходит, когда есть план, идея, сплоченность и уважение. Я всегда играл за сборную всем сердцем. Люблю эту команду. Мои усилия были тщетны. Я вижу, что все катится не в ту сторону. И результаты это подтверждают. У меня не самые лучшие отношения с главным тренером. Мы это обсуждали, я как капитан пытался донести ему все проблемы команды.

– сказал Ристовски.

Кстати говоря. Ристовски провел за сборную Северной Македонии 80 поединков, в которых забил 2 гола. Стефан принял участие в дебютном для "красных львов" Евро, которое прошло в 2021 году, однако тогда капитаном команды был Горан Пандев.

Напомним, что сборная Северной Македонии находится на 4-м месте в отборочной турнирной таблице. В активе "красных львов" только три балла благодаря победе над Мальтой (2:1). Сборную "солнца" ждет еще один поединок против украинцев, который состоится 14-го октября.