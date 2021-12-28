Ставки зростають: клуб АПЛ зробив повторну пропозицію щодо Мудрика

Англійський Брентфорд зробив Шахтарю повторну пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика. Про це заявив агент футболіста Олексія Альохіна.

Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раныше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.

До слова Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму

Також гравцеві готові були запропонувати контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень.

Що відомо про Мудрика