Ставки зростають: клуб АПЛ зробив повторну пропозицію щодо Мудрика
28 грудня 2021 , 22:32Читать новость на русском
Джерело:FootballHub
Англійський Брентфорд зробив Шахтарю повторну пропозицію щодо трансферу хавбека Михайла Мудрика. Про це заявив агент футболіста Олексія Альохіна.
Клуб АПЛ збільшив пропозицію щодо Мудрика до 15 мільйонів євро. Раныше "гірники" відмовилися продавати українця до Брентфорда за 12 млн плюс бонуси.
До слова Шахтар відмовився відпустити таланта Мудрика в АПЛ: за футболіста пропонували солідну суму
Також гравцеві готові були запропонувати контракт на 5,5 років із базовою зарплатою 28 тисяч фунтів на тиждень.
Що відомо про Мудрика
- Цього сезону Мудрик забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах за Шахтар. Уболівальники визнавали 20-річного вінгера найкращим гравцем донецької команди у листопаді та грудні.
- Ще раніше Петраков підтвердив інформацію про виклик футболіста Шахтаря.
- За чутками у ЗМІ, у заявці збірної слід очікувати ще одного дебютанта – гравця Дніпра-1 Олексія Гуцуляка.