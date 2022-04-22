Підручний: І все одно його бачили відразу у першій команді

Капітан чоловічої команди Дмитро Підручний розповів історію, яка відбулась два роки тому. Федерація біатлону України хотіла поповнити свій склад російським біатлоністом, який був гірший, ніж корінних українських.

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Підручний не став називати прізвище цього біатлоніста, але зазначив, що декілька контрольних гонок він таки провів у розташуванні збірної України. Цей "шлак", який поступався навіть найслабшим юніорам, федерація бачила навіть в основній команді.

На щастя, чи то його ФБУ забракувало, чи то сам біатлоніст відмовився від переходу, але його більше не бачити у синьо-жовтій команді.

Два роки тому до нас приїжджав один спортсмен. Не буду називати його прізвище. Його вважали молодим і перспективним, хоча ми з ним однолітки. Він біг декілька контрольних гонок з нами. Щоб ви розуміли, він програвав одному з наших найслабших юніорів по 15 – 20 секунд на двох кілометрах. І все одно його бачили відразу у першій команді. Не знаю, кому вистачило розуму його не взяти – ФБУ чи йому самому поїхати і не повернутися. Маю надію, що все-таки наше керівництво від нього відмовилось,

– розповів Підручний.

Нагадаємо, що навколо президента ФБУ Володимира Бринзака та натуралізованих біатлоністок виник скандал. Очільник федерації начебто особисто допоміг спортсменкам виїхати у Росію на початку війни.

Після чого Бринзак заявив, що більше не буде балотуватись на посаду президента федерації. За те серед претендентів буде Підручний.