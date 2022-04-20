Підручний прийняв важливе рішення

Раніше повідомлялося, Володимир Бринзак не буде висувати свою кандидатуру на пост президента Федерації біатлону України. Він очолював цю посаду з 1998 року.

Читайте також Бринзак забрав премію в української біатлоністки через надмірну вагу

Підручний розповів, що вирішив подати свою кандидатуру на виборах нового очільника ФБУ.

Скажу відверто – мені пропонували взяти участь у виборах 2022 року. Буквально кілька днів тому я прийняв для себе рішення погодитись на висунення моєї кандидатури на цю посаду. Сам я цього зробити не можу, оскільки тільки члени ФБУ, місцеві осередки, подають кандидатуру для розгляду на конференції,

– сказав він.

За словами Дмитра, більшість спортсменів його підтримують, оскільки атлети потребують змін в українському біатлоні.

"Спілкувався на цю тему з багатьма спортсменами. Не всі, але більшість підтримують мене. Я розумію, що біатлоністи не голосують. Комітет спортсменів має лише два голоси. Але для мене було важливо почути їхню думку – спортсмени дійсно хочуть зараз змін", – зазначив Підручний.

"ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація"

Біатлоніст сподівається, що буде один кандидат, який захоче розвивати ФБУ. Він хоче, аби вибори відбулися чесно, і в нього були гідні суперники.

"Ще раз підкреслю, що я вирішив спробувати висунути свою кандидатуру буквально кілька днів тому. Питання навіть не в тому, виграю я чи ні. ФБУ – це не чиясь власність, а громадська організація. Якщо якась обласна федерація хоче висунути умовного Підручного чи будь-якого іншого кандидата, то вона має на це право.

Всі ці слова Володимира Михайловича про те, що він готовий передати комусь владу є некоректними. На мою думку, його обов’язок як президента організувати демократичні вибори, а кого виберуть представники регіонів, то це вже інше питання. Я сподіваюся, що все ж таки це відбудеться згідно із статутом федерації і чинним законодавством. І буде не один бажаючий взяти участь у цих виборах, щоб змінювати біатлон на краще", – заявив Дмитро.

Остаточне рішення щодо закінчення кар'єри Підручний ще не прийняв.

Якщо все вийде і конференція таки відбудеться, то тоді мені доведеться зробити вибір. Поєднувати я не буду,

– додав спортсмен.

Що відомо про спортсмена