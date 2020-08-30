Вкрали перемогу: український боксер заявив про суддівське свавілля у бою Постол – Рамірес
Український боксер Іван Редкач прокоментував бій свого друга Віктора Постола проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі Хосе Раміреса.
Редкач висловив свою думку в інстаграмі.
Як це було: Постол поступився в чемпіонському бою за титули WBO та WBC: відео
Вкрали перемогу. Навіть уже не соромлячись говорять про те, що опонент в любимчиках, суддя завжди віддає перемогу. Так навіщо взагалі весь цей фарс потрібен? Для наживи і втіхи.
"Оцінюють по любові і симпатії. Маючи два чемпіонські пояси, опонент взагалі не вразив своїм виступом. Яка праця була проведена: три рази бій скасовували. Рамірес останній бій теж програв і знову яке пограбування", – написав Редкач.
Ще Редкач додав колаж, яким жорстко пройшовся по суддях. Особливо дісталося тому, хто виставив рахунок 116:112 на користь американця: його українець обізвав сліпим.
Постол – Рамірес: головне
- Поєдинок відбувся в ніч з 29 на 30 серпня в Лас-Вегасі (США) і завершився перемогою Раміреса за очками – 114:114, 115:113, 116:112.
- Через коронавірус бій Постола і Раміреса переносився двічі.
- Тепер на рахунку Постола 34 бої, 31 перемога і 3 поразки на профі-ринзі. Рамірес виграв 26 боїв з 26.