Український боксер Іван Редкач прокоментував бій свого друга Віктора Постола проти чемпіона світу за версіями WBC і WBO в суперлегкій вазі Хосе Раміреса.

Редкач висловив свою думку в інстаграмі.

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Вкрали перемогу. Навіть уже не соромлячись говорять про те, що опонент в любимчиках, суддя завжди віддає перемогу. Так навіщо взагалі весь цей фарс потрібен? Для наживи і втіхи.

"Оцінюють по любові і симпатії. Маючи два чемпіонські пояси, опонент взагалі не вразив своїм виступом. Яка праця була проведена: три рази бій скасовували. Рамірес останній бій теж програв і знову яке пограбування", – написав Редкач.

Ще Редкач додав колаж, яким жорстко пройшовся по суддях. Особливо дісталося тому, хто виставив рахунок 116:112 на користь американця: його українець обізвав сліпим.

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