Український боксер Віктор Постол не зумів вибороти чемпіонські пояси за версіями WBO та WBC у першій напівсередній вазі в бою проти Хосе Раміреса. Українець програв рішенням суддів.

Однак саме українець в цьому бою завдав більше ударів – 668. Це на 112 ударів більше, аніж зробив Рамірес у цьому протистоянні, пише 24 канал.

Як це було: Постол поступився в чемпіонському бою за титули WBO та WBC: відео

Однак точність ударів була краща саме в американця: 156 проти 147 на користь Раміреса.

Рамірес зумів перемогти та зберегти свої чемпіонські пояси лише рішенням суддів. Один з них зафіксував нічию 114:114. Натомість двоє інших віддали перевагу саме Раміресу – 115:113 та 116:112.

Відеоогляд бою Постол – Рамірес