Мірча Луческу анонсував нові трансфери київського колективу. "Біло-сині" потребують досвіду на футбольному полі.

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Намагаються удосконалитись

Головний тренер київського Динамо назвав найпроблемнішу позицію столичного колективу. Румунський фахівець зазначив, що, можливо, "біло-сині" придбають ще "партнера" для Владислава Ваната, проте у складі киян все ж є виконавці, які можуть скласти конкуренцію молодому нападнику на амплуа форварда. Та от Луческу найбільше жаліється на позицію центрбека у колективі. Діло в тому, що. на думку Мірчі, Динамо не вистачає досвіду у центрі захисту.

Це не проблема, що у нас лише один номінальний форвард Ванат. Беніто добре підготувався на зборах. Я не думаю, що кількість нападників є критичною. Наша головна проблема – позиція центрального захисника. У нас багато молодих та талановитих центрбеків, але тут потрібен досвід, а вони його не мають. Можливо, вирішуватимемо цю проблему до кінця трансферного вікна. Можливо, підпишемо когось на позицію нападника. Але той же Беніто непогано викладався на зборах, зіграв непогано з Янг Бойз та Аль-Хілялем. Я цілком ним задоволений. Його повернення з оренди було правильним рішенням,

– сказав Луческу.

Нагадаємо, що у лавах київського клубу перебувають такі молоді центральні захисники, як Крістіан Біловар (дебютував у матчі з Минаєм), Антон Боль, Олександр Сирота, Максим Дячук, а також Денис Попов, який відверто облажався у матчі із закарпатським колективом (4:1). Найдосвідченіших центральний захисник Динамо за грубий та небезпечний фол отримав пряму червону картку у першому таймі поєдинку із "лисицями", що явно не сподобалось Мірчі Луческу.

Ба більше, у своїх соціальних мережах Попов виклав світлину епізоду, яку підписав "Футбол – це не балет". Таки текст міг свідчити про те, що захисник не визнає своєї провини, проте під тією ж світлиною Денис вибачився перед гравцем, який постраждав від його фолу.

Реакція Попова на червону картку / інстаграм захисника