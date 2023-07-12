Цього літа гравець Шахтаря Манор Соломон перейшов у Тоттенхем. Ізраїльтянин залишив донецький клуб безкоштовно завдяки спеціальному правилу ФІФА.

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Згідно з ним через війну в України будь-які легіонери з УПЛ та чемпіонату Росії можуть призупиняти дію контракту зі своїм клубом. Саме так Манор і дотягнув до необхідної дати, коли його договір із Шахтарем підійде до закінчення (кінець 2023 року).

Генеральний директор Шахтаря Сергій Палкін грозився судитися зі "шпорами", які відмовились платити "гірникам". Втім схоже, що сторони дійшли згоди.

Британські ЗМІ повідомляють, що Тоттенхем виплатить певну компенсацію Шахтарю за Манора Соломона. Джерело не зазначає суму. Що цікаво, клуб не повністю платитиме українцям, частину коштів виплатить ФІФА.

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Нагадаємо, що 6 серпня Шахтар має провести у Лондоні благодійний матч проти Тоттенхема. Всі виручені кошти з гри підуть на допомогу Україні у війні проти Росії.

Історія Манора Соломона