Українець знову на вершині: Довбик – гравець березня у Жироні
Джерело:Girona FC
Футбольний клуб зробив голосування за найкращого гравця у березні. Вболівальники повинні були обрати свого фаворита.
Українець став найкращим за версією вболівальників. Жирона вкотре визнала українця найкращим гравцем місяця.
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Фанати знову обрали Довбика
Цей титул українець отримує вчетверте. До цього його відзначали в листопаді, грудні та січні.
Артем Довбик з нагородою / Фото з інстаграму Жирони
На відзнаку також претендували Дейлі Блінд, Ян Коуту, Іван Мартін та Крістіан Порту.Довідка. У сезоні-2023/2024 Артем Довбик провів у Ла Лізі 28 поєдинків, забив 16 м'ячів та відзначився 5-ма асистами.
Нагадаємо, що Довбик повторив рекорд Андрія Шевченка. Артем став другим українцем, який забив понад 15 голів у рамках виступів у топ-5 ліг Європи.
Наразі Жирона посідає 3-тю позицію в турнірній таблиці Ла Ліги, заробивши 65 очок. Випереджають "червоно-білих" Барселона і Реал. Наступний матч Жирона зіграє з Атлетіко Мадрид. Поєдинок запланований на 13 квітня о 15:00 за київським часом.