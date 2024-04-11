Украинец стал лучшим по версии болельщиков. Жирона в очередной раз признала украинца лучшим игроком месяца.

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Фанаты снова выбрали Довбика

Этот титул украинец получает в четвертый раз. До этого его отмечали в ноябре, декабре и январе.



Артем Довбык с наградой / Фото из инстаграма Жироны

На награду также претендовали Дейли Блинд, Ян Коуту, Иван Мартин и Кристиан Порту.

Справка. В сезоне-2023/2024 Артем Довбик провел в Ла Лиге 28 поединков, забил 16 мячей и отметился 5-ю ассистами.

Напомним, что Довбик повторил рекорд Андрея Шевченко. Артем стал вторым украинцем, который забил более 15 голов в рамках выступлений в топ-5 лиг Европы.

Сейчас Жирона занимает 3-ю позицию в турнирной таблице Ла Лиги, заработав 65 очков. Опережают "красно-белых" Барселона и Реал. Следующий матч Жирона сыграет с Атлетико Мадрид. Поединок запланирован на 13 апреля в 15:00 по киевскому времени.