20 квітня на офіційній сторінці Федерації велосипедного спорту України з'явилась інформація про саботаж головного, державного та інших тренерів Міністерства молоді та спорту України. Через це головна надія країни на ОІ у велосипедних змаганнях на треку Олена Старікова не може позмагатись на останньому відбірковому Nation Cup.

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Участь в Олімпіаді-2024 під питанням?

Змагання відбуваються із 20-го по 23-тє квітня у канадському Мілтоні. Однак Старікової там немає через непрофесійність інших.

Цікаво, що на турнірі Nation Cup немає представників країн-агресорів Росії та Білорусі. Це була чудова нагода для Олени позмагатись на треку, але не склалось.

21 квітня з'явилась нова інформація від керівництва ФВСУ, яке досі чекає офіційне пояснення зі сторони Міністерства молоді та спорту України щодо термінової зміни тренерського штабу. Наставники, досі не подали у відставку, та ставлять під сумнів участь спортсменів на чемпіонаті світу-2023, який відбудеться у шотландському Глазго, та самій Олімпіаді-2024 у Парижі.

Цікаво, чому через недбалість, невміння працювати, безвідповідальності, саботаж тренерський штаб Міністерства молоді та спорту України не подав у відставку і досі продовжує вигадувати якісь "технічні неможливості" з приводу інциденту зі срібною призеркою Олімпійських Ігор Токіо 2020 Оленою Старіковою?,

– йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Олена Старікова стала несподіванкою у збірній України на Олімпіаді-2020. Олена стала другою у спринті на велотреку у Токіо, програвши лише рекордсменці світу з Канади Кейсі Мітчелл.

Важливо! Міжнародний союз велосипедистів (UCI) підтримали заборону на використання державних символів атлетам із Росії та Білорусі, але погодився допустити їх до змагань під нейтральним прапором.

Таке рішення UCI прийняв, коли в Україні продовжує тривати війна проти Росії. На фронті воюють представники велосипедного спорту, дехто з них загинув. Наприклад, 7 квітня стало відомо про смерть на Донеччині українського велоатлета Костянтина Денеки.