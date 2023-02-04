Керівний комітет Міжнародного союзу велосипедистів (UCI) провів засідання, де розглянули позицію Олімпійського руху щодо повернення спортсменів з держав-терористів до змагань. У підсумку UCI ухвалив резолюцію, яку оприлюднив на офіційному сайті.

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Росіянам – нейтральний статус, українцям – кредит

Міжнародний союз велосипедистів вирішив всидіти на двох стільцях. З одного боку вони підтримали заборону на використання державних символів спортсменами з Росії та Білорусі. А також засудили агресію російського уряду проти України. І в той же час підтримали їхній допуск до змагань, який ініціює МОК.

Від початку конфлікту МОК і всі учасники олімпійського руху, включно з UCI, завжди вважали принцип політичного нейтралітету олімпійського руху першочерговим,

– йдеться у резолюції Міжнародного союзу велосипедистів.

Також організація велосипедистів закликала уряди поважати незалежність олімпійського руху, його позиції та політичний нейтралітет, а не вирішувати, які спортсмени можуть або не можуть брати участь у міжнародних змаганнях виключно на основі їхньої національності.

Щодо українських велосипедистів, то UCI продовжить надавати технічну та матеріальну допомогу Федерації велоспорту України. Для цього було виділено кредит у розмірі 600 тисяч швейцарських франків.

Нагадаємо, що більше 40 країн висловили незгоду із заявами МОК про повернення росіян та білорусів до міжнародних змагань до завершення війни в Україні. Міністри спорту Польщі, країн Балтії, Великої Британії готові оголосити бойкот Олімпійським іграм в Парижі-2024.