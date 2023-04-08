Другий рік триває повномасштабна військова агресія Росії проти України. Щодня український народ зазнає втрат від військової авантюри кремлівського режиму.

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На війні проти російських окупантів загинув український велоатлет Костянтин Денека. Про загибель героя повідомила Федерація велоспорту України.

Костянтин був уродженцем Києва. Він був членом команди Leader Citroen Team, у складі якої вигравав десятки всеукраїнських змагань з велоспорту.

З початком військової агресії Росії став на захист своєї Батьківщини. Навіть під час нетривалих відпусток Костянтин не забував свою улюблену справу та відвідував змагання з велоспорту. У вересні минулого року він приїхав у Бучу, щоб підтримати учасників велопробігу з нагоди Дня міста.

Загинув герой на Донеччині, захищаючи фортецю Бахмут.

Жахлива та болісна втрата для рідних та усієї велоспільноти України. Захищаючи Бахмут приєднався до небесного захисту - велоатлет Костя Денека. Вічна слава воїну! Спочивай із миром, чемпіоне,

– йдеться у повідомленні Федерації велосипедного спорту України.

Нагадаємо, що раніше на фронті загинув легендарний фанат львівських Карпат Тарас Чучман. Він був вболівальником "левів" 25 років.