20 апреля на официальной странице Федерации велосипедного спорта Украины появилась информация о саботаже главного государственного и других тренеров Министерства молодежи и спорта Украины. Поэтому главная надежда страны на ОИ в велосипедных соревнованиях на треке Елена Старикова не может посоревноваться на последнем отборочном Nation Cup.

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Участие в Олимпиаде-2024 под вопросом?

Соревнования проходят с 20 по 23 апреля в канадском Милтоне. Однако Стариковой там нет из-за непрофессионализма других.

Интересно, что на турнире Nation Cup нет представителей стран-агрессоров России и Белоруссии. Это была прекрасная возможность для Елены посоревноваться на треке, но не сложилось.

21 апреля появилась новая информация от руководства ФВСУ, которое ожидает официальное объяснение со стороны Министерства молодежи и спорта Украины относительно срочной смены тренерского штаба. Наставники до сих пор не подали в отставку и ставят под сомнение участие спортсменов на чемпионате мира-2023, который состоится в шотландском Глазго, и самой Олимпиаде-2024 в Париже.

Интересно, почему из-за халатности, неумения работать, безответственности, саботаж тренерский штаб Министерства молодежи и спорта Украины не подал в отставку и до сих пор продолжает придумывать какие-то "технические невозможности" по поводу инцидента с серебряным призером Олимпийских Игр Токио 2020 Еленой Стариковой?,

– говорится в сообщении.

Напомним, что Елена Старикова стала неожиданностью в сборной Украины на Олимпиаде-2020. Елена стала второй в спринте на велотреке в Токио, проиграв только рекордсменке мира из Канады Кейси Митчелл.

Важно! Международный союз велосипедистов (UCI) поддержал запрет на использование государственных символов атлетам из России и Беларуси, но согласился допустить их к состязаниям под нейтральным флагом.

Такое решение UCI приняло, когда в Украине продолжает продолжаться война против России. На фронте воюют представители велосипедного спорта, некоторые из них погибли. К примеру, 7 апреля стало известно о смерти в Донецкой области украинского велоатлета Константина Денеки.