Старався розважати фанатів, – Камбосос розповів, чому побував у нокдауні від Лопеса
Джерело:Boxingscene
Джордж Камбосос "втер носа" Теофімо Лопесу та відібрав у нього чемпіонські титули. Обидва боксери побували у нокдаунах.
Камбосос: У певний момент мене спіймали
Після цього поєдинку Лопес втратив звання абсолютного чемпіона світу у легкій вазі. Хоча Теофімо не хоче миритись із поразкою.
До теми Шанс для Ломаченка: Камбосос до перемоги над Лопесом пообіцяв, що проведе бій з українцем
Вже у першому раунді американець побував на канвасі, але у 10-му раунді у нокдаун вже був відправлений Камбосос. Джордж прокоментував цей момент. Австралієць зазначив, що занадто захопився тим, що хотів створити шоу для фанатів, тому впав.
Я надто намагався розважити фанатів. Я неймовірний боксер і вболівальники не могли повірити, що я можу так приголомшливо боксувати. Занадто швидко, надто розумно, надто сильно. Але я дуже старався розважити натовп і в певний момент мене спіймали,
– розповів боксер з Австралії.
"Якщо говорити про нокдаун, то я не постраждав"
Новий чемпіон світу порівняв себе з воїном, який зумів повернутись у бій після нокдауну та виграти фінальні раунди. Після падіння на канвас Камбосос звернувся до своєї команди.
Якщо говорити про нокдаун, то я не постраждав. Коли я підійнявся, то обернувся до своєї команди і сказав: "Я не вражений. Накажімо цього хлопця,
– сказав Камбосос.
Відзначив австралієць свого суперника, пригадавши його перемогу над українським боксером: "Лопесу – респект. Він великий чемпіон, який переміг Ломаченка. Але я кращий і збирають доводити це на кожному етапі своєї кар'єри".
Що відомо про бій Лопес – Камбосос
- Камбосос став справжнім кривдником Лопеса, який відібрав в американця чемпіонські титули. Теофімо з іронічною посмішкою сприйняв підсумковий результат. Судді за роздільним рішенням віддали перемогу Джорджу. У поєдинку було майже все, не було лише нокауту.
- Після звитяги австралієць звернувся до Лопеса. На його думку, американець повинен гідно прийняти цей результат. Теофімо ж після двобою продовжує вважати, що саме він здобув перемогу у цьому протистоянні.
- Реваншу між боксерами може не бути. У контракті бою немає опції другого поєдинку. Поєдинок відбудеться лише у тому випадку, якщо Камбосос захоче знову вийти на ринг проти Лопеса. Він вже після двобою запропонував американцю провести другий бій в Австралії.