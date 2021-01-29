Стали відомі всі суперники Шахтаря на другому зборі в Туреччині: дата матчів

29 січня Шахтар відправився на другий тренувальний збір, який пройде в Туреччині.
Джерело: офіційний сайт ФК Шахтар
Команда Луїша Каштру запланувала 4 контрольні матчі. Два спаринги розпочнуться о 16:00, і ще два – о 10:00.
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На зимову паузу Шахтар пішов на другій позиції в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на одне очко. Також "гірники" зіграють в плей-офф Ліги Європи.
На першому зборі Шахтар провів 3 матчі. Перша офіційна гра команди відбудеться 13 лютого проти Колоса в УПЛ.