29 січня Шахтар відправився на другий тренувальний збір, який пройде в Туреччині.

Джерело: офіційний сайт ФК Шахтар

Команда Луїша Каштру запланувала 4 контрольні матчі. Два спаринги розпочнуться о 16:00, і ще два – о 10:00.

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31 січня, 10:00. Шахтар – Мура (Мурска-Собота, Словенія)

31 січня, 16:00. Шахтар – Црвена Звезда (Белград, Сербія)

3 лютого, 16:00. Шахтар –Слован (Братислава, Словаччина)

5 лютого, 10:00. Шахтар – Локомотив (Тбілісі, Грузія)

На зимову паузу Шахтар пішов на другій позиції в турнірній таблиці УПЛ, відстаючи від Динамо на одне очко. Також "гірники" зіграють в плей-офф Ліги Європи.

На першому зборі Шахтар провів 3 матчі. Перша офіційна гра команди відбудеться 13 лютого проти Колоса в УПЛ.