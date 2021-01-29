29 января Шахтер отправился на второй тренировочный сбор, который пройдет в Турции.

Источник: официальный сайт ФК Шахтер

Команда Луиша Каштру запланировала 4 контрольных матча. Два спарринга начнутся в 16:00, и еще два – в 10:00.

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31 января, 10:00. Шахтер – Мура (Мурска-Собота, Словения)

31 января, 16:00. Шахтер – Црвена Звезда (Белград, Сербия)

3 февраля, 16:00. Шахтер – Слован (Братислава, Словакия)

5 февраля, 10:00. Шахтер – Локомотив (Тбилиси, Грузия)

На зимнюю паузу Шахтер ушел на второй позиции в турнирной таблице УПЛ, отставая от Динамо на одно очко. Также "горняки" сыграют в плей-офф Лиги Европы.

На первом сборе Шахтер провел 3 матча. Первая официальная игра команды состоится 13 февраля против Колосса в УПЛ.