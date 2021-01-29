Керівництво італійської Аталанти готове заплатити за трансфер півзахисника донецького Шахтаря та збірної України Віктора Коваленка. Хоча влітку гравець міг дістатися їм безкоштовно.

Джерело: Sky Sports

Аталанта погодилася заплатити один мільйон євро відступних за Віктора Коваленка, хоча Transfermarkt оцінює 24-літнього півзахисника у 6 мільйонів євро. Така мала сума за перехід українського футболіста пояснюється тим, що влітку 2021 року він стане вільним агентом та зможе безкоштовно перейти в будь-який клуб.

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Аталанта перед тим готова була чекати до літа. Але після того, як команду покинув Алехандро Гомес, вирішила таки прискорити перехід Коваленка. І таким чином дати йому час до літа адаптуватися в новій команді та чемпіонаті.

Зараз очікується, що Коваленко має прибути до Італії, де має пройти медогляд, після чого і буде підписаний контракт.

Нагадаємо, що в Аталанті виступає інший українець – Руслан Маліновський. І саме успішність його виступу й призвела до того, що в Аталанті вирішили звернути увагу на гравців зі Східної Європи.