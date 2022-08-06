Стаховський відповів, чи змінив позицію щодо реваншу Усик – Джошуа

Боксер Олександр Усик вдруге битиметься з британцем Ентоні Джошуа. Проте для поєдинку 20 серпня обрали країну, яка солідарна з росією.

В інтерв'ю для 24 каналу тенісист Сергій Стаховський розкритикував Усика та його менеджмент за проведення реваншу у Саудівській Аравії. Ця країна не засудила російську агресію проти України.

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Українці дивитимуться бій безкоштовно

Згодом Усик викупив права на трансляцію реваншу, щоб українці змогли переглянути її безкоштовно. За словами тенісиста, добре, що бій можна переглянути безкоштовно в Україні, оскільки з'явиться реклама і можливість заробити гроші. Проте це все одно бій на території держави, яка пасивно підтримує росію.

Якщо проводити бій у Польщі, то приходять десятки тисяч українців і поляків. За це ти отримуєш гроші. А ти проводиш бій в Саудівській Аравії, яка не є дружньою до України,

– сказав Стаховський.

Треба діяти послідовно

Боксер Усик до повномасштабного вторгнення заявляв, що "українці та росіяни – брати". Проте після він записався до тероборони. Стаховський вважає, що після 24 лютого кожен зробив свій вибір, але діяти треба послідовно.

"Усик битиметься в Саудівській Аравії. Ця країна хоч одну санкцію проти Росії запровадила? Я, коли побачив, що вони будуть в Саудівській Аравії, сказав, що це просто знущання. Якщо не вистачає інтелекту людям, то біля них мають бути ті, в кого цього інтелекту вистачає. Але не в цьому випадку", – заявив тенісист.

Зверніть увагу – повне інтерв'ю з Сергієм Стаховським: дивіться відео