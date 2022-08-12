"Ватний бокс": Стаховський розніс Ломаченка через скандальне відео з митрополитом упц мп
Джерело:інстаграм Сергія Стаховського
Василь Ломаченко перервав своє мовчання та попав під шквал критики. Боксер знову вляпався у скандал.
Коментар Стаховського щодо суперечливого відео
Цього разу Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі відео-інтерв'ю з митрополитом упц мп Лукою. У цьому ролику можна почути багато, скажімо м'яко, суперечливих думок.
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До прикладу, ця людина вважає, що одна з причин нападу росії на нашу країну – це голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію про захист прав ЛГБТ-спільноти.
Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував нове відео Ломаченка.
А що там по ватному боксу? Не замовляли?
– написав Стаховський.
Підписники боксера відразу накинулися на нього у коментарях. Вони шоковані позицією боксера.
Позиція Василя Ломаченка
- Наразі боксер перебуває у лавах ЗСУ, про це неодноразово повідомляли відомі спортивні діячі України. Однак боксер не висловлювався публічно про російсько-українську війну.
- Колишній чемпіон світу В'ячеслав Сенченко наголосив, що йому не зрозуміла позиція Василя Ломаченка, оскільки він продовжує мовчати про війну в рідній країні.
- Боксера розкритикував політтехнолог Володимир Петров, він заявив, що Ломаченко є прихильником "русского міра".
- Такої ж думки й білоруський футбольний фанат Ігор Янков (позивний Янкі), який воює за Україну в лавах добровольчого батальйону ЗСУ.
- До речі, Ломаченко може повернутися на ринг вже цього жовтня.