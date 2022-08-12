Коментар Стаховського щодо суперечливого відео

Цього разу Ломаченко опублікував у своєму інстаграмі відео-інтерв'ю з митрополитом упц мп Лукою. У цьому ролику можна почути багато, скажімо м'яко, суперечливих думок.

До теми Черговий зашквар Ломаченка: боксер опублікував скандальне відео з митрополитом упц мп

До прикладу, ця людина вважає, що одна з причин нападу росії на нашу країну – це голосування українських делегатів у ПАРЄ за резолюцію про захист прав ЛГБТ-спільноти.

Колишній тенісист Сергій Стаховський прокоментував нове відео Ломаченка.

А що там по ватному боксу? Не замовляли?

– написав Стаховський.

Підписники боксера відразу накинулися на нього у коментарях. Вони шоковані позицією боксера.

Позиція Василя Ломаченка