Шатернікова: Василь Ломаченко – військовослужбовець ЗСУ

Політики та спортсмени неодноразово висловлювалися щодо позиції Василя Ломаченка. Річ у тім, що боксер не висловлювався публічно про російсько-українську війну.

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Проте Аліна Шатернікова вважає, що такі звинувачення є марними.Вона заявила, що боксер служить у лавах ЗСЦ.

"На всі інформаційні недолугі закиди та нездорові фантазії щодо легенди світового боксу та спорту в цілому, українця, яким захоплюється весь світ, Василя Ломаченка, повідомляю без емоцій та маючи достовірні дані та факти:

Василь Ломаченко – військовослужбовець Збройних сил України, з початку повномасштабної війни весь цей час старанно виконує накази свого командира, та, як це було завжди, служить українському народові та Україні", – запевнила Шатернікова.

Вона запевнила, що знає в якій саме частині служить Ломаченко, але зі зрозумілих причин не буде цього розголошувати.

Які війська, номер військової частини тощо – я особисто маю всю інформацію, але давати її не на часі та, відповідно, зовсім недоречно зараз,

– додала віцепрезидентка Ліги професійного боксу.

Критика на адресу Ломаченка