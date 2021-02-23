Стадіони Минаю та Інгульця не відповідають вимогам УПЛ

Джерело:УАФ
Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив перелік стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Стадіони клубів Минай та Інгулець не підходять для матчів УПЛ.
Всі стадіони в Україні поділили на чотири категорії. В залежності від категорії, ці стадіони можуть приймати матчі збірної України, єврокубків, ігри УПЛ чи Кубка України, а також матчі Першої та Другої ліг.
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Стадіони, які можуть проводити будь-які футбольні матчі в Україні – сім.
Ще 14 стадіонів потрапили до третьої категорії. Вони можуть приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубка України. Це стадіони:
Відзначимо, що в цьому переліку не опинилося стадіонів команд, які виступають в УПЛ. Це Минай (стадіон "Минай") та Інгулець (стадіон "Інгулець"). Ці арени відповідають структурним критеріям 2-ї категорії, яка дозволяє проведення матчів Першої ліги, а в Кубку України – до 1/4 фіналу.
Відзначимо, зо обидві команди свої матчі проводять не на рідних стадіонах. Так, Минай грає в Ужгороді на стадіоні "Авангард". А на стадіоні "Інгулець" поки ведуться будівельні роботи. Відтак команда вимушена грати домашні матчі на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.