Стадіони Минаю та Інгульця не відповідають вимогам УПЛ

23 лютого 2021 , 11:53
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Джерело:

УАФ

Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив перелік стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Стадіони клубів Минай та Інгулець не підходять для матчів УПЛ.

Всі стадіони в Україні поділили на чотири категорії. В залежності від категорії, ці стадіони можуть приймати матчі збірної України, єврокубків, ігри УПЛ чи Кубка України, а також матчі Першої та Другої ліг.

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Стадіони, які можуть проводити будь-які футбольні матчі в Україні – сім.

  • "Арена Львів"
  • "Ворскла" ім. О. Бутовського, Полтава;
  • "Дніпро-Арена";
  • НСК "Олімпійський", Київ;
  • ОСК "Металіст", Харків;
  • "Славутич-Арена", Запоріжжя;
  • "Чорноморець", Одеса.

Ще 14 стадіонів потрапили до третьої категорії. Вони можуть приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубка України. Це стадіони:

  • "Авангард" (Луцьк),
  • "Авангард" (Ужгород),
  • "Динамо" ім. В. Лобановського (Київ),
  • "Зірка" (Кропивницький),
  • "Колос" (Ковалівка, Київська область),
  • "Метеор" (Дніпро),
  • КСК "Ніка" (Олександрія),
  • "Оболонь Арена" (Київ),
  • "Стадіон ім. Бойка" (Маріуполь),
  • Тернопільський міський стадіон,
  • "Україна" (Львів),
  • "Центральний міський стадіон" (Миколаїв),
  • "Центральний стадіон" (Черкаси),
  • ОНСЦ "Чернігів".

Відзначимо, що в цьому переліку не опинилося стадіонів команд, які виступають в УПЛ. Це Минай (стадіон "Минай") та Інгулець (стадіон "Інгулець"). Ці арени відповідають структурним критеріям 2-ї категорії, яка дозволяє проведення матчів Першої ліги, а в Кубку України – до 1/4 фіналу.

Відзначимо, зо обидві команди свої матчі проводять не на рідних стадіонах. Так, Минай грає в Ужгороді на стадіоні "Авангард". А на стадіоні "Інгулець" поки ведуться будівельні роботи. Відтак команда вимушена грати домашні матчі на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.