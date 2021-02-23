Виконавчий комітет Української асоціації футболу затвердив перелік стадіонів, які відповідають структурним критеріям категорій УАФ. Стадіони клубів Минай та Інгулець не підходять для матчів УПЛ.

Всі стадіони в Україні поділили на чотири категорії. В залежності від категорії, ці стадіони можуть приймати матчі збірної України, єврокубків, ігри УПЛ чи Кубка України, а також матчі Першої та Другої ліг.

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Стадіони, які можуть проводити будь-які футбольні матчі в Україні – сім.

"Арена Львів"

"Ворскла" ім. О. Бутовського, Полтава;

"Дніпро-Арена";

НСК "Олімпійський", Київ;

ОСК "Металіст", Харків;

"Славутич-Арена", Запоріжжя;

"Чорноморець", Одеса.

Ще 14 стадіонів потрапили до третьої категорії. Вони можуть приймати матчі УПЛ, фінал Кубка та Суперкубка України. Це стадіони:

"Авангард" (Луцьк),

"Авангард" (Ужгород),

"Динамо" ім. В. Лобановського (Київ),

"Зірка" (Кропивницький),

"Колос" (Ковалівка, Київська область),

"Метеор" (Дніпро),

КСК "Ніка" (Олександрія),

"Оболонь Арена" (Київ),

"Стадіон ім. Бойка" (Маріуполь),

Тернопільський міський стадіон,

"Україна" (Львів),

"Центральний міський стадіон" (Миколаїв),

"Центральний стадіон" (Черкаси),

ОНСЦ "Чернігів".

Відзначимо, що в цьому переліку не опинилося стадіонів команд, які виступають в УПЛ. Це Минай (стадіон "Минай") та Інгулець (стадіон "Інгулець"). Ці арени відповідають структурним критеріям 2-ї категорії, яка дозволяє проведення матчів Першої ліги, а в Кубку України – до 1/4 фіналу.

Відзначимо, зо обидві команди свої матчі проводять не на рідних стадіонах. Так, Минай грає в Ужгороді на стадіоні "Авангард". А на стадіоні "Інгулець" поки ведуться будівельні роботи. Відтак команда вимушена грати домашні матчі на стадіоні "Зірка" у Кропивницькому.