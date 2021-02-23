Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил перечень стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ. Стадионы клубов Минай и Ингулец не подходят для матчей УПЛ.

Все стадионы в Украине поделили на четыре категории. В зависимости от категории, эти стадионы могут принимать матчи сборной Украины, еврокубков, игры УПЛ или Кубка Украины, а также матчи Первой и Второй лиг.

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Стадионов, которые могут проводить любые футбольные матчи в Украине – семь.

"Арена Львов"

"Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава;

"Днепр-Арена";

НСК "Олимпийский", Киев;

ОСК "Металлист", Харьков;

"Славутич-Арена", Запорожье;

"Черноморец", Одесса.

Еще 14 стадионов попали в третью категорию. Они могут принимать матчи УПЛ, финал Кубка и Суперкубка Украины. Это стадионы:

"Авангард" (Луцк),

"Авангард" (Ужгород),

"Динамо" им. В. Лобановского (Киев),

"Звезда" (Кропивницкий),

"Колос" (Ковалевка, Киевская область),

"Метеор" (Днепр),

КСК "Ника" (Александрия),

"Оболонь Арена" (Киев),

"Стадион им. Бойко" (Мариуполь),

Тернопольский городской стадион,

"Украина" (Львов),

"Центральный городской стадион" (Николаев),

"Центральный стадион" (Черкассы),

ОНСЦ "Чернигов".

Отметим, что в этом перечне не оказалось стадионов команд, выступающих в УПЛ. Это Минай (стадион "Минай") и Ингулец (стадион "Ингулец"). Эти арены соответствуют структурным критериям 2-й категории, которая позволяет проведение матчей Первой лиги, а в Кубке Украины – в 1/4 финала.

Отметим, со обе команды свои матчи проводят не на родных стадионах. Минай играет в Ужгороде на стадионе "Авангард". А на стадионе "Ингулец" пока ведутся строительные работы. Поэтому команда вынуждена играть домашние матчи на стадионе "Звезда" в Кропивницком.