Стадионы Миная и Ингульца не соответствуют требованиям УПЛ
Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола утвердил перечень стадионов, которые соответствуют структурным критериям категорий УАФ. Стадионы клубов Минай и Ингулец не подходят для матчей УПЛ.
Источник:УАФ
Все стадионы в Украине поделили на четыре категории. В зависимости от категории, эти стадионы могут принимать матчи сборной Украины, еврокубков, игры УПЛ или Кубка Украины, а также матчи Первой и Второй лиг.
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Стадионов, которые могут проводить любые футбольные матчи в Украине – семь.
- "Арена Львов"
- "Ворскла" им. А. Бутовского, Полтава;
- "Днепр-Арена";
- НСК "Олимпийский", Киев;
- ОСК "Металлист", Харьков;
- "Славутич-Арена", Запорожье;
- "Черноморец", Одесса.
Еще 14 стадионов попали в третью категорию. Они могут принимать матчи УПЛ, финал Кубка и Суперкубка Украины. Это стадионы:
- "Авангард" (Луцк),
- "Авангард" (Ужгород),
- "Динамо" им. В. Лобановского (Киев),
- "Звезда" (Кропивницкий),
- "Колос" (Ковалевка, Киевская область),
- "Метеор" (Днепр),
- КСК "Ника" (Александрия),
- "Оболонь Арена" (Киев),
- "Стадион им. Бойко" (Мариуполь),
- Тернопольский городской стадион,
- "Украина" (Львов),
- "Центральный городской стадион" (Николаев),
- "Центральный стадион" (Черкассы),
- ОНСЦ "Чернигов".
Отметим, что в этом перечне не оказалось стадионов команд, выступающих в УПЛ. Это Минай (стадион "Минай") и Ингулец (стадион "Ингулец"). Эти арены соответствуют структурным критериям 2-й категории, которая позволяет проведение матчей Первой лиги, а в Кубке Украины – в 1/4 финала.
Отметим, со обе команды свои матчи проводят не на родных стадионах. Минай играет в Ужгороде на стадионе "Авангард". А на стадионе "Ингулец" пока ведутся строительные работы. Поэтому команда вынуждена играть домашние матчи на стадионе "Звезда" в Кропивницком.
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