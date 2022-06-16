У яких умовах доведеться жити вболівальникам у Катарі

Зазначається, що Катар має 30 000 готельних номерів, які на 80% уже зарезервовані для представників ФІФА. Тож організатори вирішили встановити намети для вболівальників.

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Тому ми даємо людям змогу ночувати у пустелі,

– повідомив менеджер з розміщення Омар Аль-Джабер.

У пустелі планують розгорнути великі намети, оренда найдешевшого – обійдеться у 200 доларів за ніч. Мешканцям будуть доступні вода та електрика, проте не повітряне кондиціонування. Зазначається, що на тисячу тентів 200 – матимуть додаткові зручності.

Також уряд Катару попередньо вирішив орендувати 2 круїзні кораблі, які стоятимуть на причалі протягом 4 тижнів та прийматимуть фанатів. Окрім того, влада заохочує громадян здавати в цей період спальні місця.

На випадок, якщо місць все одно буде недостатньо, Катар обіцяє побудувати додаткові приміщення в найближчі місяці. Також можлива опція – поселення деяких фанатів у сусідніх країнах, звідки їх перевозитимуть на матчі спеціальні шатли.

До речі. Загалом на Мундіалі очікується присутність 1,2 мільйона вболівальників.