Наставник національної команди Польщі пояснив своє рішення

Головний тренер збірної Польщі Чеслав Міхневич повідомив Мацею Рибусу, що той не поїде на чемпіонат світу-2022. Також 32-річний поляк не буде викликаний на вересневий збір національної команди.

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Причиною тренер назвав "поточну клубну ситуацію" футболіста московського Спартака.

Кар'єра польського гравця

32-річний футболіст виступає в Росії з 2012 року за виключенням сезону-2016/2017, який він провів у Ліоні. Першим його клубом в РФ був Терек, що нині – Ахмат. З 2017 року він грав з 2017 року.

Нещодавно він підписав угоду з московським Спартаком, яка розрахована до 30 червня 2024 року.

Виступаючи у чемпіонаті Росії, польський гравець одружився з росіянкою. Продовження своєї кар'єри в країні-агресора він аргументував "благом сім'ї".

Рибус провів 66 матчів за збірну Польщі.

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