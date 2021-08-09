США введуть санкції проти Олімпійського комітету Білорусі
9 серпня 2021 , 18:25Читать новость на русском
Джерело:AFP
Сполучені Штати введуть додаткові санкції проти Білорусі. Зокрема, до списку санкцій потрапить олімпійський комітет країни.
Про це повідомляється з посиланням на Білий дім.
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"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", – повідомив чиновник Білого дому.
Раніше посол Сполучених Штатів заявив, що Білий дім планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. США засуджують порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.
Санкції ведуть через скандал з Тімановською
- Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська розкритикувала спортивне керівництво своєї країни через помилки у документах на Олімпійських іграх. Так, легкоатлетка мусила бігти не лише свою дистанцію, але й іншу.
- Після того дівчину намагалися силоміць вивезти з Токіо у Білорусь представники білоруського олімпійського комітету.
- Легкоатлетка вчасно звернулася до японської поліції і їй надали охорону.
- Згодом Польща видала спортсменці та її чоловіку гуманітарну візу.