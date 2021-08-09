Об этом сообщается со ссылкой на Белый дом.

Смотрите также Тимановская выставила на аукцион серебряную медаль Европейских игр в Беларуси

"США введут новые санкции против белорусского режима. Белорусский олимпийский комитет стал объектом новых санкций США", – сообщил чиновник Белого дома.

Ранее посол Соединенных Штатов заявил, что Белый дом планирует и в дальнейшем применять инструменты экономического давления в отношении самопровозглашенной власти Беларуси. США осуждают нарушения прав человека на территории страны во время режима Лукашенко.

Санкции ведут из-за скандала с Тимановской