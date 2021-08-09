Про це повідомляється з посиланням на Білий дім.

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"США введуть нові санкції проти білоруського режиму. Білоруський олімпійський комітет став об'єктом нових санкцій США", – повідомив чиновник Білого дому.

Раніше посол Сполучених Штатів заявив, що Білий дім планують і надалі застосовувати інструменти економічного тиску щодо самопроголошеної влади Білорусі. США засуджують порушення прав людини на території країни під час режиму Лукашенка.

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