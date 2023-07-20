Срна особисто намагається вмовити Інтер придбати Трубіна за омріяні гроші

Епопея з Анатолієм Тpубіном та його можливим переходом в італійський Інтер триває. На перемовини з італійцями у Мілан особисто вирушив спортивний директор Шахтаря Даріо Срна.

Даріо Срна особисто сяде з круглий стіл із представниками "нерадзуррі", аби домовитись про трансфер 21-річного голкіпера збірної України. Наразі сторони розходяться у фінансовій частині трансферу.

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Срна має позитивний досвід особистих перемовин

Інтер не готовий віддавати таку суму, яку хоче отримати Шахтар за трансфер свого голкіпера. Італійці готові заплатити за українця не більше 15 мільйонів євро. Натомість "гірники" хотіли б заробити близько 20 мільйонів.

Також була інформація, що "нерадзуррі" пропонують за Трубіна 12 мільйонів євро. Раніше мова взагалі йшла про суми від 20 до 40 мільйонів євро (за різними ЗМІ). Ціна Трубіна на порталі Transfermarkt складає 22 мільйони євро

Побачимо, чи вдасться спортивному директору донецького клубу вмовити італійців. Одного разу Срні це вже вдалось. Мова йде по перехід Михайла Мудрика у Челсі. Тоді Даріо вдалось домовитись про космічні 100 мільйонів.

Цікаво, що напередодні Срна порівняв Трубіна якраз із 100-мільйонним трансфером Мудрика в АПЛ. На тлі цього з'явились чутки, що сторонам вже вдалось домовитись про 5-річний контракт.

Також були чутки, що Інтер може зачекати, поки в Анатолія спливе контракт із "гірниками", аби придбати його безкоштовно.

Вимога Сімоне Індзагі

Перед керівництвом Інтера стоїть чітке завдання – підписати нового голкіпера до початку турне Японією, де клуб заробить орієнтовно 20 мільйонів євро.

Була інформація, що Інтер готовий підсилити воротарську позицію одразу двома голкіперами. Серед них розглядають не лише Анатолія Трубіна, а й стражів воріт Баварії та Тоттенхема – Янна Зоммера та Уго Льоріса.

Інтер шукає заміну для Андре Онана, який близький до переходу в МЮ.

У Трубіна ще є рік контакту із Шахтарем. Анатолій відмовляється подовжувати співпрацю та хоче переїхати грати у Європу.