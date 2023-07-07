Голкіпер Баварії Янн Зоммер зацікавив міланський Інтер. "Нерадзуррі" жадають наново укомплектувати воротарську позицію у колективі.

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Якісна конкуренція в команді

Італійський клуб втратить обох своїх провідних голкіперів, оскільки основний виконавець Андре Онана найближчим часом може перейти у Манчестер Юнайтед, а от досвідчений дублер камерунця Самір Хандановіч не збирається продовжувати угоду із "зміями". Таким чином, Інтеру прийдеться підсилювати воротарську ланку. Міланський колектив підійшов до даного запитання досить серйозно.

У стан "нерадзуррі" активно сватають Анатолія Трубіна, до того ж Інтер уже встиг з посередником, обговоривши трансфер перспективного голкіпера. Варто відзначити, що Шахтар, якому належить Трубін, жадає отримати за свого футболіста 40 мільйонів євро. Проте Інтер зацікавлений не тільки у послугах Анатолія, а також надіється підсилитися ще одним маститим голкіпером. міланський колектив кинув око на Янна Зоммера, який тільки на початку минулого сезону приєднався до Баварії, підмінивши травмованого Мануеля Ноєра.

Інтер намагається організувати у своєму клубі якісну конкуренцію на позиції голкіпера, придбавши відразу двох воротарів. Якщо Трубіну клуб підписуватиме на довготривалу перспективу, то 34-річний швейцарець, в контракті якого з "пивоварами" прописана клуасула в 9 мільйонів євро, може вклинутися в гру "тут і відразу".

Нагадаємо. Інтер також активно цікавився ще Уго Льорісом із Тоттенхема та голкіпером ПСЖ Кейлором Навасом, який минулий сезон провів у оренді в Ноттінгем Форест. Проте міланський колектив вирішив сконцентруватись на трансфері швейцарця та українця.