Повідомлялось, що італійський гранд готовий викласти за українця від 10 до 20 мільйонів євро. Однак така сума далека від тієї, яку б хотіли виручити "гірники" (40 мільйонів). Фінансові апетити Шахтаря можуть злякати "нерадзуррі" та змусити відмовитись від трансферу Трубіна.

До теми Під пильним оком українця: Трубін інтригуюче відреагував на ймовірний трансфер воротаря Інтера

"Гірники" можуть зірвати перехід

Спортивний директор Шахтаря Даріо Срна запевнив, що перехід Анатолія відбудеться лише за умови солідної пропозиції. Функціонер донецького клубу порівняв голкіпера із 100-мільйонним трансфером Михайла Мудрика у Челсі.

На тлі цього з'явились чутки, що сторонам вже вдалось домовитись про 5-річний контракт.

Цікаво! Ціна Трубіна на Transfermarkt складає 22 мільйони євро – найдорожчий футболіст УПЛ.

"Нерадзуррі" не дурні, аби одразу платити такі гроші

Тепер у ЗМІ з'явилась нова інформація та нові цифри можливого переходу воротаря збірної України. Інтер не готовий викладати за українця 35 мільйонів євро та 10% від наступного продажу футболіста, як того вимагає Шахтар.

Тому італійський клуб може викинути Трубіна із трансферного списку, замінивши його дешевшим голкіпером. Наприклад, стражем воріт Баварії Янном Зоммером, перехід якого оцінюють лише у 6 мільйонів євро. Очікується, що крім Зоммера Інтер може підписати воротаря Сампдорії, який близький до відходу з клубу, Еміля Аудеро.

Нагадаємо, що Інтер хоче підписати двох воротарів. Адже Андре Онана у кроці від того, щоб стати "червоним дияволом", а досвідчений ветеран команди Самір Хандановіч офіційно покинув клуб по закінченню контракту.

Не виключено, що Інтер захоче схитрувати та підписати Трубіна у 2024 році, коли влітку у нього спливе контракт із "гірниками". У такому випадку "нерадзуррі" отримають Анатолія абсолютно безкоштовно у статусі вільного агента. Однак вряд Шахтар погодиться на такий план італійців.

До слова. У минулому сезоні Трубін відіграв за Шахтар 38 матчів (14 – "сухих"), у яких пропустив 40 голів та заробив 2 жовті картки. Наступний клуб Анатолія буде лише другим у його кар'єрі.