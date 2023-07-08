Однак у голкіпера збірної України будуть серйозні конкуренти. "Нерадзуррі" поклали око на досвідченого воротаря англійського Тоттенхема Уго Льоріса.

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Ще один суперник для Трубіна

Французький воротар із 2012 року виступає за "шпор", але незабаром його дорога та англійського клубу може розійтись. Льоріс хоче продовжити кар'єру в іншому клубі. Уго не поспішає покидати Європу, хоча має заманливі пропозиції із Саудівської Аравії.

Тому пропозиція Інтера може неабияк привабити француза.

Нагадаємо, що "нерадзуррі" перебувають у пошуках воротаря, який змінить Андре Онана, який близький до переходу в МЮ.

Також на звання номера один у рамці воріт Інтера претендують не лише наш Анатолій Трубін та Льоріс. Інтер придивляється до нинішнього воротаря Баварії Янна Зоммера, у якого є чинний контракт із мюнхенцями до 30 червня 2025 року.

Відзначимо, що у Льоріса є чинний контракт із Тоттенхемом до кінця наступного сезону-2023/2024. Однак він навряд допрацює до його закінчення. Вже влітку 2023-го 36-річний футболіст може перебратись у нову команду. За даними Transfermarkt, його вартість оцінена у 3 мільйони євро.

Цікаво! Була інформація, що Трубін та Інтер вже домовились про контракт до 2028 року.

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