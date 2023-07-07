Відомий інсайдер повідомив, що "нерадзуррі" домовились із Анатолієм Трубіним про довготривалий контракт до 2028 року. Однак є один нюанс у цьому всьому.
Варте уваги Порівняв зі 100 мільйонами Мудрика: у Шахтарі анонсували грандіозний трансфер голкіпера
Три трансферні інсайди про Анатолія Трубіна
Трубін стане футболістом Інтера лише у тому випадку, якщо італійський гранд продасть свого першого номера команди Андре Онана, який близький до переїзду в Манчестер Юнайтед. Хоча 27-річний камерунський воротар має контракт із італійцями до кінця червня 2027 року.
Інший інсайдер Фабріціо Романо інформував про те, що Інтер провів зустріч із представником агенції, яка займається інтересами 21-річного голкіпера Шахтаря. Начебто Трубін є одним із 2-3 кандидатів, яких розглядають "нерадзуррі", як заміну Онана.Не виключено, що Інтер підпише контракти одразу з двома голкіперами.
Адже у 38-річного Саміра Хандановича сплив контракт із Інтером, а про продовження угоди поки мова публічно поки йде.
За інформацією вже третього інсайдера Джанлуки Ді Марціо, на цій зустрічі Інтер оголосив ціну, яку готовий віддати за українця. Мова йде про 10 мільйонів євро. Про ці цифри й раніше повідомлялось. Також була інформація про 15-20 мільйонів євро за перехід Анатолія.
Шахтар ж хоче заробити на трансфері свого першого номера команди значно більше. Були чутки про 40 мільйонів євро, які можуть відлякати усіх претендентів на 21-річного воротаря збірної України.
Спортивний директор "гірників" Даріо Срна теж зазначив, що перехід Трубіна відбудеться у топовий клуб Європи, але за умови солідної пропозиції. Під час цих слів Срна пригадав 100-мільйонний трансфер Михайла Мудрика у Челсі.
Цікаво, що Челсі та МанСіті теж цікавиться чемпіоном України-2022/2023.
Донеччани не бояться виставляти солідні цінники за Трубіна, хоча його контракт спливає вже вкінці наступного сезону-2023/2024.