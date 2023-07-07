Відомий інсайдер повідомив, що "нерадзуррі" домовились із Анатолієм Трубіним про довготривалий контракт до 2028 року. Однак є один нюанс у цьому всьому.

Варте уваги Порівняв зі 100 мільйонами Мудрика: у Шахтарі анонсували грандіозний трансфер голкіпера

Три трансферні інсайди про Анатолія Трубіна

Трубін стане футболістом Інтера лише у тому випадку, якщо італійський гранд продасть свого першого номера команди Андре Онана, який близький до переїзду в Манчестер Юнайтед. Хоча 27-річний камерунський воротар має контракт із італійцями до кінця червня 2027 року.

Інший інсайдер Фабріціо Романо інформував про те, що Інтер провів зустріч із представником агенції, яка займається інтересами 21-річного голкіпера Шахтаря. Начебто Трубін є одним із 2-3 кандидатів, яких розглядають "нерадзуррі", як заміну Онана.Не виключено, що Інтер підпише контракти одразу з двома голкіперами.

Адже у 38-річного Саміра Хандановича сплив контракт із Інтером, а про продовження угоди поки мова публічно поки йде.

Відзначимо! Агенція, яка представляє інтереси Трубіна, виставила пріоритет. Футболіст перейде у той клуб, який готовий йому запропонувати перший номер у воротах команди.

За інформацією вже третього інсайдера Джанлуки Ді Марціо, на цій зустрічі Інтер оголосив ціну, яку готовий віддати за українця. Мова йде про 10 мільйонів євро. Про ці цифри й раніше повідомлялось. Також була інформація про 15-20 мільйонів євро за перехід Анатолія.

Шахтар ж хоче заробити на трансфері свого першого номера команди значно більше. Були чутки про 40 мільйонів євро, які можуть відлякати усіх претендентів на 21-річного воротаря збірної України.

Спортивний директор "гірників" Даріо Срна теж зазначив, що перехід Трубіна відбудеться у топовий клуб Європи, але за умови солідної пропозиції. Під час цих слів Срна пригадав 100-мільйонний трансфер Михайла Мудрика у Челсі.

Цікаво, що Челсі та МанСіті теж цікавиться чемпіоном України-2022/2023.

Донеччани не бояться виставляти солідні цінники за Трубіна, хоча його контракт спливає вже вкінці наступного сезону-2023/2024.

До слова. Нещодавно Анатолій допоміг українській "молодіжці" дійти до півфіналу Євро-2023. На жаль за крок до фіналу команда Руслана Ротаня програла Іспанії (5:1). Воротар донецького клубу відіграв у 4-х із 5-ти матчів "молодіжки".