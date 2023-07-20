Дарио Срна лично сядет с круглого стола с представителями "нерадзурри", чтобы договориться о трансфере 21-летнего голкипера сборной Украины. В настоящее время стороны расходятся в финансовой части трансфера.

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Срна имеет положительный опыт личных переговоров

Интер не готов отдавать такую сумму, которую хочет получить Шахтер за трансфер своего голкипера. Итальянцы готовы заплатить за украинца не больше 15 миллионов евро. В то же время "горняки" хотели бы заработать около 20 миллионов.

Также была информация, что "нерадзурри" предлагают за Трубина 12 миллионов евро. Раньше речь вообще шла о суммах от 20 до 40 миллионов евро (по разным СМИ). Цена Трубина на портале Transfermarkt составляет 22 миллиона евро

Увидим, удастся ли спортивному директору донецкого клуба уговорить итальянцев. Однажды Срне это уже удалось. Речь идет о переходе Михаила Мудрика в Челси. Тогда Дарио удалось договориться о космических 100 миллионах.

Интересно, что накануне Срна сравнил Трубина как раз со 100-миллионным трансфером Мудрика в АПЛ. На фоне этого появились слухи, что сторонам уже удалось договориться о 5-летнем контракте.

Также были слухи, что Интер может подождать, пока у Анатолия истечет контракт с "горняками", чтобы приобрести его бесплатно.

Требование Симоне Индзаги

Перед руководством Интера стоит четкая задача – подписать нового голкипера к началу турне по Японии, где клуб заработает ориентировочно 20 миллионов евро.

Была информация, что Интер готов усилить вратарскую позицию сразу двумя голкиперами. Среди них рассматривают не только Анатолия Трубина, но и стражей ворот Баварии и Тоттенхэма. Янна Зоммера да Уго Льориса.

Интер ищет замену для Андре Онана, близкого к переходу в МЮ.

Напомним. У Трубина еще есть год контакта с Шахтером. Анатолий отказывается продолжать сотрудничество и хочет переехать играть в Европу.