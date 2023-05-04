Главный арбитр встречи Николай Балакин не засчитал "чистый" гол Дмитрия Немчанинова из Миная в ворота Анатолия Трубина в компенсированное время до первого тайма. Закарпатский клуб иронически отреагировал на итоговый счёт.

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Срна: И надо быть честными и признать, что гол Миная был "чистым"

Спортивный директор Шахтера Дарио Срна также признал ошибку Балакина в эпизоде с незачтенным голом соперника.

Также хорватский специалист отметил, что это была не единственная ошибка главного арбитра, не признавшего чистый фол на Лассине Траоре. Срна заявил, что было бы правильно и легче работать, если бы на этом поединке работала система видеоповтора VAR.

Нам всегда тяжело играть против Миная и Владимира Шарана – это отличный тренер и хорошая команда. Но мы могли забить четыре-пять мячей. И нужно быть честными и признать, что гол Миная был "чистым". Но до этого был такой же чистый фол на Траоре, поэтому получается, что судья в одном моменте допустил две ошибки. Считаю, всем было бы легче, будь VAR на матче. Система VAR должна быть плюс-минус на каждой игре, где есть команды, ведущие борьбу за чемпионство. Вот и все. Двигаемся дальше, тяжело будет до самого конца. А судьи – тоже ошибающиеся люди. Просто повторю, что с VAR было бы гораздо легче,

– заявил Срна.

Отметим, что ничья позволила бы Днепру-1 приблизиться к лидеру сезона Шахтера. Но после спорной победы 1:0 "горняки" обладают преимуществом над днепрянами в 5 баллов.

Интересно, что президент УАФ Андрей Павелко сомневается в честности игры Днепра-1 против Металлиста, в котором команда Александра Кучера отгрузила сопернику 5 голов. Не пропустила ни одного (5:0). Не исключают, что этот поединок носил договорный характер. Ведь во время встречи наблюдалось аномальное движение ставок.

К слову, Минай с 23 пунктами продолжает уходить в зоне матчей плей-офф на вылет из УПЛ. Чтобы выбраться из этой зоны, "лисам" нужно набрать хотя бы одно очко, чтобы добраться до 12-го Вереса.