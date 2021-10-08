Срібна призерка Олімпіади Старікова зупинилась за крок від медалі на чемпіонаті Європи
Джерело:24 канал
Срібна призерка Олімпіади у Токіо Олена Старікова була близькою до п'єдесталу на чемпіонаті Європи з велотреку. У Гренхемі (Швейцарія) українка стала четвертою у спринті.
Доля секунди до "бронзи"
25-річна українка могла вперше після успіху на Олімпіади підійнятись на п'єдестал. Але стала четвертою у спринті, у якому в Токіо взяла олімпійське "срібло".
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Олена Старікова потрапила у півфінал, де на неї чекала серйозна суперниця – німкеня Лея Софі Фрідріх. Цікаво, що саме цю велогонщицю Олена здолала у чвертьфіналі Олімпіади-2020.
Цього разу німкеня взяла реванш. Перший заїзд був за українкою, але у двох наступних Фрідріх святкувала успіх. Старікова потрапила у бронзові заїзди. Її суперницею у боротьбі за третє місце стала представниця Франції Матільда Грос.
На жаль, два заїзди були на користь француженки. Олені не вистачило до перемоги якихось 0,040 та 0,045 секунди відповідно.
- На шляху до бронзових заїздів українка була швидшою за спортсменок із Чехії та Великої Британії.
- У Швейцарії Олена захищатиме титул чемпіонки Європи у кейріні.
На цьому чемпіонаті Європи у Швейцарії виступає ще одна львівська велогонщиця Тетяна Клімченко. У фіналі скретч-гонки вона стала 14-ю із 19-ти учасниць.Після Олімпіади Олена Старікова ексклюзивно для Спорт 24 розповіла про враження від першої олімпійської медалі, підготовку та престижну Лігу чемпіонів, де зустрінеться із найкращими велогонщицями світу – за посиланням.
Розклад останніх змагальних днів
- 8 жовтня: гонка з роздільним стартом (500 метрів, жінки), чоловічий спринт, жіноча гонка за очками.
- 9 жовтня: чоловічий та жіночий медісон та два кейріни (чоловічий та жіночий).